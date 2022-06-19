الكومي: نطالب بعقوبة أمين عمر.. والإسماعيلي قد لا يلعب المباراة المقبلة

الأحد، 19 يونيو 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

يحيى الكومي

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على إمكانية طلب فريقه لحكام أجانب في حالة لم يحصل على حقه من التحكيم المصري، كما هدد بإمكانية عدم خوض المباراة المقبلة في الدوري.

وطالب الكومي بعقوبة الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للإسماعيلي أمام المقاولون.

وتعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب بدون أهداف على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحياة: "لم أكن أعرف أن الكرة إذا لامست يد اللاعب داخل منطقة الجزاء بعد ملامسة قدمه أو أي جزء آخر غلا تحتسب ركلة جزاء تلك معلومة أسمعها للمرة الأولى ما أعرفه هو وجوب احتساب ركلة جزاء في أي لمسة يد داخل منطقة الجزاء، في تلك الحالة من الممكن أن اللاعب "ينطط الكورة" ثم يلمسها بيده طالما ارتدت منقدمه".

واستمر "طلبنا بسيط مثل ما تم عقاب جماهيرنا عندما قالوا كلام غير منضبط يجب أن يتم معاقبة ذلك الحكم بعقوبة مثل منعه من التحكيم للإسماعيلي".

وتابع "نطالب بالتحقيق مع الحكم ثم إظهار النتائج وإذا كانت النتيجة وجود ركلة جزاء للإسماعيلي لا نريده أن يحكم للفريق مرة أخرى وألا يحكم مرة أخرى لأنه كثير المشاكل".

وشدد "إذا لم نحصل على حقنا لن نخوض المباراة المقبلة".

وأضاف "إذا اضطررنا سنلجأ لطلب حكام أجانب ولا يوجد مشكلة في دفع 25 ألف دولار مقابل الحصول على حقي، أنا أتكلف ملايين للمشاركة في الدوري".

وتحدث الكومي عن واقعة منع الطفل الذي ارتدى قميص نادي الأهلي من دخول اختبارات النادي قبل خلعه له قائلا: "الأولاد الذين يشاركون في الاختبارات يحصلون على قميص الإسماعيلي، والولد كان يرتدي قميص منتخب مصر وليس الأهلي ولكن العادة هي أن يغير قميصه ويرتدي قميص الإسماعيلي لكي يشارك في الاختبارات، وهذا فقط ما حدث وسيأتي مرة جديدة غدا وليس هناك أي مشاكل".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء 28 مايو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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