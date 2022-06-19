وكيل فيريرا لـ في الجول: الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي.. وموقفه من تدريب الأحمر

الأحد، 19 يونيو 2022 - 00:46

كتب : حامد وجدي

يانيك فيريرا

كشف سيد مصطفى كامل وكيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا وممثل شركة "سبورت يارد" السعودية، والمختصة بتسويق المدير الفني في الشرق الأوسط حقيقة اقتراب موكله من تدريب الأهلي.

وقال سيد مصطفي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يتواصل معنا أي مسؤول داخل النادي الأهلي بشكل رسمي لكن كلها ترشيحات صحفية أو عن طريق وكلاء".

وأضاف "نمتلك عروضا من الدوري السعودي والاماراتي".

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وواصل "عدم تدريب أي فريق في السعودية بعد الرحيل عن الفتح؟ القانون في الدوري السعودي يمنع تولي المدير الفني فريقين مختلفين في نفس الموسم".

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وأكمل "لو هناك أي عرض رسمي بالتأكيد سيوافق، فالنادي الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا".

وأعلن الأهلي في وقت سابق رحيل مدربه بيتسو موسيماني بالتراضي قبل مواجهة إيسترن كومباني في الدوري.

ويستعد الأحمر لمواجهة الزمالك الأحد 19 يونيو في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري المصري.

ماذا حدث؟

بعد رحيل موسيماني، ظهرت أسماء كثيرة مرشحة لتدريب الفريق، ولكن لإدارة الأهلي معايير ستختار على أساسها هذه المرة.

FilGoal.com كشف المعايير التي حددتها إدارة الأهلي للتعاقد مع المدرب الجديد، والتي كانت بين أبرز أسباب الاختلاف مع موسيماني وادت لرحيله.

الأطراف المسؤولة عن قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والمتمثلة في محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وشركة الكرة التي ستتسلم مسؤوليتها عن قطاع الكرة بشكل كامل، بداية من 1 يوليو المقبل رسميا.

ووضعت تلك الأطراف خطة ورؤية للنادي خلال الفترة المقبلة، وتستمر لسنوات مقبلة، نظرا لتحول فريق الكرة إلى شركة استثمارية، ما يعني حتمية عدم الخسارة المادية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة تشترط بأن يكون المدرب المقبل، قادر على تنفيذ تلك الرؤية، ومن أهم صفاته تطوير مستوى اللاعبين وصناعة النجوم، واستغلال قطاع الناشئين.

إدارة الأهلي ترى بأن تجربة ريني فايلر المدرب السويسري السابق، كانت ملهمة، ويريدون تكرارها ولكن مع مدرب آخر.

FilGoal.com علم بأن هناك العديد من المدربين المرشحين لتدريب الأهلي وينطبق عليهم تلك المواصفات حسب رؤية الإدارة، ومن أبرزهم الثلاثي رودي جارسيا وروي فيتوريا ويانيك فيريرا.

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