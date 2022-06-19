فيدال: اللعب لـ بوكا جونيورز حلم

أشعل أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلي وإنتر ميلان الإيطالي الجدل حول مستقبله.

وارتبط اسم لاعب الوسط التشيلي بالانتقال لفلامنجو البرازيلي وأيضا بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقال فيدال في حواره لشبكة ESPN: "نحن جميعا نعلم بوكا جونيورز، كيف يفوز هذا النادي، لم أكن محظوظا باللعب في لا بومبونيرا، أردت دائما الشعور بما يقولونه في بوكا جونيورز، ربما يكون حلما".

وكان خوان رومان ريكيلمي أسطورة بوكا جونيورز ونائب رئيس النادي وصف فيدال وأيضا الأوروجوياني إدينسون كافاني بأنهما ولدا للعب في بوكا جونيورز.

لكنه قال: "نريد احترام الحدود المالية، وكذلك قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق وعلينا فهم هذا".

وأنهى كافاني تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولم تحدد وجهته بعد خاصة في ظل ارتباط اسمه منذ العام الماضي بالانتقال للفريق الأرجنتيني.

فيما يسعى فيدال لفسخ تعاقده مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل التوقيع لنادٍ آخر.

لاعب الوسط البالغ 35 عاما لعب لأندية كولو كولو التشيلي وباير ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ثم إنتر.

التشيلي حقق 21 لقبا في مسيرته مع الأندية المختلفة.

وبقميص منتخب تشيلي قاد اللاروخا لحصد لقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 على حساب الأرجنتين.

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