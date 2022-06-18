عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي

شدد حسني عبد ربه مدير الكرة في الإسماعيلي على أن ما حدث مع أحد الأطفال أثناء خوضه اختبارات الناشئين في الدراويش غير مقبول.

وقال عبد ربه عبر قناة صدى البلد: "شعرت أن هذا الطفل هو ابني ولم أشاهد من قبل فرض قميص معين على اللاعبين في اختبارات الناشئين".

وأضاف "معاملة الأمن للطفل يجب أن يكون لها وقفة، ولا أحد يمكنه أن يزايد على حبي للنادي الإسماعيلي".

وواصل "لن أقول أشياء غير موجودة ولن أكون هذا الشخص أنا مع الحق دائما ويجب أن نعترف أن ما حدث هو خطأ واضح وإهانة للطفل، ولا يصح أن يتم معاملته بهذه القسوة من أي شخص".

وبسؤاله تعليمات قطاع الناشئين بارتداء قميص أصفر في الاختبارات رد قائلا: "كان يجب أن يخوض الطفل الاختبارات بقميص الأهلي لأن هذا سيعكس أن الإسماعيلي ناد كبير ويرحب بأي لاعب من أي انتماء حتى نرسل للرسالة للجميع أن النادي يجذب المواهب".

ماذا حدث؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو يرتدي قميص الأهلي أثناء ذهابه لخوض اختبارات قبول الناشئين في الإسماعيلي.

وتوجه FilGoal.com للإسماعيلي لمعرفة ما حدث وهو ما كشفه خالد القماش رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وقال القماش لـFilGoal.com "ما حدث هو أن فرد الأمن على بوابة النادي منع طفل أثناء دخوله للاختبارات وهو يرتدي قميص فريق الأهلي، وهذه تعليمات من القطاع ويجب أن نوضح للجميع أن كل الأطفال أثناء الاختبارات يرتدون قمصان موحدة وكل لاعب يجب عليه أن يغير القميص الذي جاء به إلى الاختبارات".

من جانبه أكد مصدر داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com أن قطاع الناشئين في النادي ينبه في اختبارات الناشئين على حضور الجميع بقميص أصفر وإذا لم يحضر يتم تسليمه الزي الأصفر للاختبار به وتسليمه في النهاية. (طالع التفاصيل)

وشدد المصدر في حديثه لـFilGoal.com: "إذا أراد الإسماعيلي افتعال أزمة لمنع الطفل من دخول النادي ولكنه دخل وشارك في الاختبارات بشكل طبيعي دون أن يتعرض له أحد".

وحكى والد الطفل لـFilGoal.com: "ابني أحمد مواليد 2011 ونجح في اختبارات الإسماعيلي في منية النصر والنادي أخبرني أن نأتي إلى هناك للتوقيع دون اختبارات جديدة".

وأضاف "أما ابني الثاني كريم مواليد 2009 هو من ذهب لتأديه الاختبارات في مقر الإسماعيلي بعدما لفت نظر المدربين عندما خاض الاختبارات في منية النصر".

وواصل "ذهبنا إلى مقر الإسماعيلي بالفعل وابني كان يرتدي قميص الأهلي لأنه يحب الأهلي وأنا أيضا أشجع الفريق الأحمر".

واستمر في تصريحاته "في الاختبارات لا يدخل أولياء الأمور مع اللاعبين وعلى بوابة النادي تعرضنا لبعض المضايقات وطلبوا من كريم خلع قميص الأهلي لأنها تعليمات من الإدارة ألا يرتدي أي طفل قميص أي فريق آخر".

وأشار "وفي الاختبارات لم ينجح ابني كريم بشكل متعمد، والمسؤولين طلبوا مني أن نوقع على استمارات انضمام نجلي الآخر أحمد الذي نجح في وقت سابق".

وأكمل "رفضت توقيع أحمد بعد ما حدث مع شقيقه كريم وغادرنا مقر النادي الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "نحن عائلة تشجع الأهلي ولا نستطيع الوصول للقلعة الحمراء بسبب الازدحام الشديد في الاختبارات، ولذلك ذهبنا إلى اختبارات الإسماعيلي الذي نحب أيضا الكرة التي يقدمها الدراويش".

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