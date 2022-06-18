مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات

أبدى طارق سليمان المدرب العام لفريق المصري سعادته بتحقيق الفوز على الجونة بهدف دون رد، وهو الفوز الأول للفريق البورسعيدي في الدوري منذ 9 أبريل الماضي.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله على الفوز. الكل اجتهد سواء الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف "تولينا مسؤولية فريق مليء بالمشاكل. كلما حاولنا العمل نواجه إصابات متعددة، حاليا لدينا أوستن أموتو وهيثم لعيوني، وياسر حمد عاد لتوه من المنتخب

ويغيب محمد عنتر للإيقاف. من الجيد أننا نجحنا في الوصول بهم للمعدلات البدنية والذهنية المطلوبة في 15 يوما فقط".

وأوضح "أهدرنا الكثير من الفرص ولكن نجحنا في الفوز. اليوم انتهت مباراة الجونة ويجب أن نفكر في مباراة مصر للمقاصة المقبلة".

وتابع سليمان "حين تتسلم مهمة فريق كبير تزيد الضغوط، ولكننا نثق في اللاعبين وقدرتهم على المواصلة بشكل جيد. فزنا على المنصورة في الكأس والآن حققنا 3 نقاط".

وواصل "حسام حسن بخبراته الكبيرة جعل كل اللاعبين أساسيين. الكل يتدرب وهو يشعر أنه سيلعب في أي وقت. كل لاعبي القائمة يعاملون كأساسيين. الفوز كان ضروريا من الناحية النفسية قبل أي شيء".

واختتم "أشكر جماهير المصري على تشجيع الفريق من الدقيقة الأولى للأخيرة. القادم سيكون أفضل واللاعبون لديهم التصميم والعزيمة".

وحقق المصري فوزه الأول في الدوري منذ التاسع من أبريل الماضي، تحديدا حين فاز على الأهلي بهدف دون رد، ليمر بـ 8 مباريات متتالية دون فوز، بواقع 7 هزائم وتعادل وحيد.

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