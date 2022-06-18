رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات

تغلب الاتحاد السكندري على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل بنجامين بواتينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي يعلوه، ونقطتين عن المصري الذي يليه، فيما تجمد رصيد

المقاصة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر المؤدي للهبوط، بفارق 5 نقاط عن منطقة النجاة.

الضربة الأولى والأخيرة

البداية أتت مبكرة للغاية بهدف في الدقيقة الثانية من ركنية وصلت إلى إبراهيم حسن فأرسلها عرضية ليسجل منها بنجامين بواتينج بالرأس.

وحاول إبراهيم حسن في الدقيقة 19 ولكن تصدى محمد مجدي حارس مصر للمقاصة.

وفي الدقيقة 33 لعب السيد سالم عرضية حاول منها بواتينج بالرأس ولكن جاورت القائم.

فيما حاول صبري رحيل التسديد في الدقيقة 36 من عرضية خالد الغندور، ولكن علت كرته العارضة.

محاولات بلا جدوى

حاول جون أفيري اقتناص التعادل بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 55، ليغادر الملعب رفقة محمد علاء في الدقيقة 57، ويحل سعيد الونش ومحمد عادل بدلا منهما.

وفي الدقيقة 63 طالب بواتينج بركلة جزاء إثر سقوطه داخل المنطقة ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب، ليخرج اللاعب ذاته رفقة إبراهيم حسن في الدقيقة 65، ويحل فوزي الحناوي وأحمد عادل "ميسي" بدلا منهما.

حاول الحناوي بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 73، بينما أراد ميسي استغلال تقدم الحارس بتسديدة ولكنها مرت بجوار القائم أيضا في الدقيقة 74.

واستمرت تبديلات الاتحاد، حيث أتى أحمد نبيل مانجا بدلا من خالد الغندور في الدقيقة 79، ثم كريم الديب بدلا من مورو ساليفو في الدقيقة 83.

على الناحية الأخرى أتى مصطفى كاجو وخالد صلاح بدلا من أحمد صبيحة ومحمود فهمي في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بنتيجتها منذ الدقيقة الثانية.

الفوز الثاني والهجوم الأضعف

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي يعلوه، ونقطتين عن المصري الذي يليه، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر المؤدي للهبوط، بفارق 5 نقاط عن منطقة النجاة.

بذلك يحقق الاتحاد السكندري فوزه الثاني في آخر 5 مباريات، حيث خسر أمام سموحة 5-2 ثم أمام فيوتشر 4-3، وفاز على بيراميدز 1-0 ثم خسر أمام الجونة 1-0.

ولا يزال فريق مصر للمقاصة هو صاحب الهجوم الأضعف في الدوري المصري الممتاز بـ 10 أهداف فقط في 22 مباراة، وبفارق 5 أهداف عن طلائع الجيش و6 عن إيسترن كومباني و7 عن الإسماعيلي وفاركو.

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