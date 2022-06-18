كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات

السبت، 18 يونيو 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك

كشف محمود القاضي مدير عمليات الشركة المسؤولة عن تأمين مباراة القمة عن طريقة دخول ملعب اللقاء والبوابات المخصصة لجمهور الأهلي والزمالك.

وقال القاضي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فتح أبواب الملعب لدخول الجماهير لمباراة القمة في تمام الرابعة عصرا".

وأضاف "جمهور الأهلي سيدخل من البوابة رقم 7 المتواجدة على طريق مصر بلبيس الصحراوي".

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وواصل "جمهور الزمالك سيدخل من البوابة رقم 5 في الشارع الرئيسي عمارات النهضة".

وأكمل "البوابة رقم 4 ستكون مخصصة لدخول طاقم التحكيم والفريقين والإعلاميين وأعضاء مجلس إدارة الناديين".

وأتم تصريحاته "غير مسموح بدخول الشماريخ والليزر وأي لافتات تحمل عبارات مسيئة".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في الجولة الـ20 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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