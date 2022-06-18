تقارير: ريناتو سانشيز يبتعد عن ميلان.. وسان جيرمان عرض ضعف المقابل المادي

بعد أشهر من المفاوضات الشخصية وبين ناديي ميلان الإيطالي وليل الفرنسي، يقترب البرتغالي ريناتو سانشيز من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.

لاعب وسط ليل الفرنسي توصل لاتفاق شخصي مع ميلان الإيطالي منذ عدة أشهر.

ولم يتوصل بطل الدوري الإيطالي مع الفريق الفرنسي لاتفاق من أجل ضم لاعب الوسط.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية وموقع "LE 10 SPORT" فأن باريس سان جيرمان عرض 30 مليون يورو لفريق ليل، مقابل 15 مليون يورو من ميلان.

وأيضا تواصل مع وكلاء اللاعب وتبدو أن الصفقة تسير في جهة الفريق الباريسي أسرع.

وهو ما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي خاصة أن ميلان لا ينوي رفع عرضه على الفريق الفرنسي.

ويأمل الروسونيري ضم لاعب الوسط البرتغالي من أجل تعويض رحيل الإيفواري فرانك كيسي الذي يقترب من الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

لاعب وسط بايرن ميونيخ وبنفيكا السابق والبالغ 24 عاما، شارك الموسم الماضي في 32 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع 5.

ويجد ميلان أيضا صعوبة في ضم المدافع الهولندي سيفن بوتمان من ليل أيضا خاصة في ظل الفارق الكبير بين العرض والطلب.

ويظهر نيوكاسل الإنجليزي ضمن أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بضم المدافع الهولندي الشاب.

المدافع البالغ 22 شارك الموسم الجاري في 33 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف.

ويظل صندوق إيليوت هو المالك الفعلي لميلان ولا يريد زيادة ميزانية الفريق في سوق الانتقالات الصيفية رغم بيع النادي لشركة "ريد بيرد" والذي من المتوقع أن تستحوذ على النادي بشكل كلي في سبتمبر المقبل.

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