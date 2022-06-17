التشكيل - فيكتوري يقود طلائع الجيش.. ومروان حمدي أساسي في هجوم سموحة

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم سموحة

يقود النيجيري فيكتوري هجوم طلائع الجيش، فيما يبدأ مروان حمدي أساسيا في تشكيل سموحة، في لقاء الفريقين بالجولة 22 من الدوري المصري.

ويأمل طلائع الجيش مواصلة سلسلته التاريخية بالوصول للمباراة رقم 14 على التوالي دون خسارة في الدوري تحت قيادة طارق العشري.

بينما يأمل سموحة مع عبد الحميد بسيوني تحقيق الفوز بعد تعادلين ضد إيسترن كومباني وإنبي.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – مصطفى الزناري – علي الفيل – أحمد عبد الرحمن "زولا"

الوسط: مهند لاشين – محمد جابر – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: رجب عمران – فيكتوري – أحمد سمير

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء

أمامهما: صديق أوجولا – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، ويأتي الطلائع خلفه مباشرة برصيد 32 نقطة.

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