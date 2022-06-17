من إسبانيا إلى عمان.. خالد غنيم: أحلم بالعمل في تدريب منتخبات مصر

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 20:38

كتب : رضا السنباطي

خالد غنيم - النصر

تحدث خالد غنيم المدرب العام لمنتخب عمان للشباب لكرة القدم مواليد 2003 عن مسيرته الخارجية، وعن طموحه التدريبي داخل مصر.

وقال غنيم في تصريحاته لـ FilGoal.com: "أثناء عملي في نادي النصر تلقيت اتصالا من خوان ديفيد جوردو المدرب الإسباني لمعرفة طبيعة العمل نظرا لعلاقتي معه أثناء عملي في إسبانيا ".

وأضاف "عقب الرحيل من النصر السعودي، تلقى خوان عرضا لتدريب منتخب شباب عمان والإشراف على منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة الاسباني فيرنانديز".

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وأوضح "وافق على العمل في شهر فبراير، وتم تعييني مدربا عاما مع خوان، حيث كان عرضا لا يرفض من مدرب كبير".

وتابع "لقد عمل مدربا لنادي ليجانيس وألكوركون، كما عمل لمدة 12 عاما في شباب ريال مدريد ويعد متخصصا في التكتيك لدى الاتحاد الاسباني ومحاضرا للعديد من النجوم أبرزهم راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وتشابي ألونسو".

وعن العمل الحالي قال: "نستعد لبطولة كأس العرب للشباب التي ستقام في السعودية في شهر يوليو وسنخوض وديتين قبلها مع منتخب فلسطين ثم نخوض تصفيات كأس آسيا في سبتمبر".

وأضاف "لدي طموحات عديدة ولكن قبل الحديث عنها هو التركيز حاليا للنجاح مع منتخب عمان للشباب".

واختتم "كل مدرب مصري يجتهد في الخارج لديه حلم بالعمل في المنتخبات الوطنية، وذلك بعد 10 مواسم في إسبانيا والعمل في فريق تحت ١٩ مع أندية مثل أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو".

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