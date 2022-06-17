مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 20:33

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

صرف نادي الزمالك 25 مليون جنيه قيمة الدفعة الأخيرة لمستحقات لاعبي الفريق قبل لقاء الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري.

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خاصة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني في حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من أجل مؤازرتهم قبل مباراة القمة.

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وصرف رئيس النادي 25 مليون جنيه وهي قيمة الدفعة الأخيرة من المستحقات المتأخرة لهم، بحسب موقع الزمالك.

وأوضح موقع النادي أن لاعبي الفريق كان لهم 70 مليون جنيه مستحقات متأخرة، وحاول مجلس الإدارة حل هذه المشكلة منذ اليوم الأول له عن طريق توفير سيولة مالية من موارد النادي وبالفعل تم سداد هذه المستحقات على دفعات حتى يستطيع اللاعبين التركيز في الملعب فقط.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

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