مارك روكا يغادر بايرن ميونيخ.. ليدز يعلن ثالث صفقاته الصيفية

أعلن ليدز يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع الإسباني مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، بعقد مدته 4 سنوات، ينتهي في صيف 2026.

وبحسب ترانسفير ماركت، فإن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون يورو.

وسافر روكا -25 عاما- من إسبانيا إلى إنجلترا مساء الخميس ليجري الكشف الطبي.

وأصبح روكا ثالث صفقات ليدز يونايتد الصيفية، بعد بريندن آرونسون وراسموس كريستنسن، ثنائي ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويقدر موقع "ذا أثلتيك" إنفاق ليدز الصيفي حتى الآن بقرابة 45 مليون جنيه استرليني.

ولعب روكا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، ولم يحظ بفرصته الدولية بعد مع المنتخب الأول.

وانتقل روكا إلى صفوف بايرن ميونيخ قادما من إسبانيول في 2020.

ومنذ ذلك الوقت لم يشارك كثيرا مع النادي، ليقضي عامين فقط من عقده الذي وقع عليه لمدة 5 سنوات.

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