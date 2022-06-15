سالمون كالو ينضم لنادي جيبوتي
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
أكمل سالمون كالو نجم منتخب كوت ديفوار وتشيلسي السابق الانضمام لصفوف أرتا سولار الجيبوتي.
وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انضمام النجم السابق لمنتخب كوت ديفوار لصفوف النادي الجيبوتي بعقد قصير الأمد.
لينضم لكل من كارلوس كاميني وألكساندر سونج وداني نونكيو نجوم منتخب الكاميرون السابقين، وديافرا ساخو نجم السنغال وآلان تراوري نجم بوركينا فاسو الذين يلعبون للفريق ذاته.
كالو البالغ من العمر 36 عاما توج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012.
كما فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 مع منتخب كوت ديفوار.
وشارك أيضا في كأس العالم مع منتخب كوت ديفوار مرتين في 2010 و2014.
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