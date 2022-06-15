كاف يختار تنزانيا لاستضافة جمعيته العمومية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة الجمعية العمومية العادية رقم 44 الخاصة به في تنزانيا.

وتقام الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في مدينة أروشا التنزانية، والمقرر لها يوم 10 أغسطس المقبل.

وأكد كاف أنه سيتم الكشف عن الأمور التي ستتم مناقشتها في الجمعية العمومية في وقت قريب.

والتي ستدور بشكل كبير حول مستقبل كرة القدم في إفريقيا وملفات كثيرة أخرى.

وكانت آخر جمعية عمومية للاتحاد الإفريقي أقيمت في القاهرة في نوفمبر الماضي.

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