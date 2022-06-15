ديلي ميل: نوتنجهام فورست يتفق مع يونايتد على ضم حارسه

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

دين هندرسون

اتفق نوتنجهام فورست مع مانشستر يونايتد على ضم حارسه دين هندرسون، حسب جريدة ديلي ميل.

دين هندرسون هو الحارس الاحتياطي للشياطين الحمر، إذ يشارك ديفيد دي خيا بشكل أساسي بصورة مستمرة.

وأوضحت ميل أن النادي العائد للدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيضم هندرسون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

أخبار متعلقة
مفاجأة.. ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم إريكسن سكاي: يونايتد يتمسك بـ دي يونج.. ويستفسر عن ثنائي أياكس تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد لاعب بايرن الجديد: تين هاج حاول ضمي لمانشستر يونايتد ولكن

وعاد نوتنجهام فورست للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.

نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.

وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1989-1979 و 1979-1980.

ولحق نوتنجهام فورست بالثنائي فولام وبورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أندية نورويتش وواتفورد وبيرنلي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يتفاوض مجددا مع كيروش

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست دين هندرسون
نرشح لكم
ذا أثليتك: 50 مليون جنيه إسترليني ستنقل فيليبس إلى مانشستر سيتي داروين نونيز: سأزعج سواريز بالكثير من الأسئلة عن ليفربول سكاي: بوجبا يرتدي قميص يوفنتوس مطلع يوليو مانشستر سيتي يمدد عقد حارسه لموسم جديد كلوب: نونيز يملك كل ما نبحث عنه في المهاجم رغبة في كتابة التاريخ.. ليفربول يعلن ضم نونيز ذا أثليتك: منافسة لندنية على ضم رافينيا.. والأزمة المالية تبعده عن برشلونة لمزيد من الحصون الدفاعية.. كومباني مدربا لـ بيرنلي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماعه والإعلان عن قراراته 21 دقيقة | منتخب مصر
ديلي ميل: نوتنجهام فورست يتفق مع يونايتد على ضم حارسه ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح قناة الزمالك بالشكل الجديد ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف مواعيد الموسم المقبل لـ الدوري المصري وكأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
موسيماني في حوار مطول: الأهلي غير كل شيء في مسيرتي ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2 ساعة | الكرة المصرية
بايرن يعلن رحيل حارسيه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يتعاقد مع موهبة شابة جديدة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا