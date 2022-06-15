ديلي ميل: نوتنجهام فورست يتفق مع يونايتد على ضم حارسه

اتفق نوتنجهام فورست مع مانشستر يونايتد على ضم حارسه دين هندرسون، حسب جريدة ديلي ميل.

دين هندرسون هو الحارس الاحتياطي للشياطين الحمر، إذ يشارك ديفيد دي خيا بشكل أساسي بصورة مستمرة.

وأوضحت ميل أن النادي العائد للدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيضم هندرسون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وعاد نوتنجهام فورست للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.

نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.

وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1989-1979 و 1979-1980.

ولحق نوتنجهام فورست بالثنائي فولام وبورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أندية نورويتش وواتفورد وبيرنلي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

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