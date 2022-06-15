ماركا: ريال مدريد يتفق مع فينيسيوس على التجديد

توصل ريال مدريد لاتفاق من حيث المبدأ مع لاعبه فينيسيوس جونيور لتجديد تعاقده.

بحسب ماركا، فإن ابن الـ21 عاما سيوقع على عقد يبقيه في النادي لمدة أربع أو خمس سنوات قادمة.

وينتهي تعاقد جونيور مع ريال مدريد في 2024 ولكن النادي لا يريد المخاطرة والانتظار حتى الموسم الأخير.

ماركا أكدت أن الاتفاق تم بالفعل في انتظار بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي في يوليو.

ومن المنتظر أن يتحسن راتب فينيسيوس والذي كان يتقاضى 3 ملايين يورو سنويا قيمة عقده الأول بعد وصوله لريال مدريد.

جونيور كان أقل ثالث راتب في ريال مدريد بعد الحارس لونين والمدافع خيسوس فاييخو.

فينيسيوس يقضي أجازته الآن في أمريكا حيص من المنتظر أن يشارك في مباراة ودية بين أصدقاء رونالدينيو وأصدقاء روبيرتو كارلوس لإيحاء ذكرى مرور 20 عاما على فوز البرازيل باللقب الخامس في كأس العالم.

وشارك الجناح البرازيلي في 52 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 20 آخرين وفاز بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

إجمالا، لعب جونيور 170 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انتقاله قادما من فلامينجو البرازيلي في 2018، سجل 36 هدف وصنع 43 آخرين وفاز بستة ألقاب.

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