يد - علي زين ضمن قائمة برشلونة في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا

تواجد علي زين فريق لاعب برشلونة لكرة اليد في قائمة فريقه التي تخوض نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

النجم المصري الذي أعلن انتقاله إلى نادي دينامو بوخارست الروماني بعد اقتراب عقده من النهاية مع نادي برشلونة الإسباني في 19 يونيو الجاري، سيرتدي قميص برشلونة للمرة الأخيرة في الأيام القليلة المقبلة.

ونشر برشلونة قائمة اللاعبين الذين سيحاولون تحقيق الثلاثية التاريخية، بعد الفوز بالدوري والكأس، وتواجد بينهم اسم علي زين.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي السبت والأحد المقبلين.

وتجنب الثنائي المصري علي زين لاعب برشلونة الإسباني ويحيى خالد لاعب فيزبريم المجري الاصطدام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأبطال عن مواجهة برشلونة لكييل الألماني، فيما يلعب فيزبريم ضد ڤيف كيلسي البولندي.

وتأهل فريق برشلونة لكرة اليد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فلينسبورج الألماني في ربع النهائي.

فيما تأهل فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد لـ نصف النهائي بعد التفوق على ألبورج الدنماركي.

ولم يحقق فيزبريم لقب دوري الأبطال من قبل إذ خسر النهائي في 4 نسخ وهي 2002 و2015 و2016 و2019.

بينما يواصل برشلونة ولاعبه المصري علي زين حملته للفوز بالثلاثية التاريخية بعدما توج خلال الموسم الجاري بالدوري والكأس في إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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