وزارة الرياضة لـ في الجول: طالبنا بمنح صلاح جواز سفر دبلوماسي

كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن طلب الوزارة منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي والتعامل معه على أنه سفير للرياضة المصرية.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وشارك صلاح في مباراة مصر أمام غينيا في تصفيات أمم إفريقيا قبل أن يغيب عن مواجهتي إثيوبيا وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة.

وقال محمد فوزي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الوزارة خاطبت الجهات المختصة في الدولة المصرية لاستخراج جواز سفر دبلوماسي لمحمد صلاح".

وأضاف "طلبنا التعامل معه على أنه سفير للرياضة المصرية في العالم".

وواصل "الإجراءات تأتي وفق رؤية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في تكريم أبناء الوطن ممن حققوا الإنجازات".

وتابع "محمد صلاح يمثل قيمة دولية لما حققه من إنجازات عالمية على المستوى الرياضي".

وأتم "هو لاعب استثنائي نفخر به جميعا ومصدر إلهام للشباب المصرى".

وفاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب وأفضل لاعب باختيار رابطة اللاعبين المحترفين والكتاب الرياضيين ورابطة الجماهير.

صلاح شارك في 51 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 16 آخرين.

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