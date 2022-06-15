برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

برشلونة - روما

كشف برشلونة منافسه على كأس جوان جامبر في الموسم الجديد.

سيلعب برشلونة بطولة جوان جامبر على شكل مواجهة ثنائية بين ضد روما في ملعب كامب نو.

ستقام المواجهة يوم 6 أغسطس المقبل، حسب بيان برشلونة.

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المباراة الأولى بين فريقي السيدات في الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي في إسبانيا ومصر.

فيما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة بتوقيت إسبانيا ومصر.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي النادي الكتالوني ورئيسه السابق.

البطولة كانت تقام بوجود أربعة فرق منذ عام 1966 حتى 1996، ومنذ عام 1997 تقام من لقاء واحد بوجود فريقين فقط.

برشلونة سيستهل مبارياته التحضيرية للموسم المقبل يوم 13 يوليو بملاقاة نادي أولوت الكتلوني، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسه.

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