طلائع الجيش يتعاقد مع جلال الشرقاوي هداف دمنهور

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 14:41

كتب : رضا السنباطي

ألعاب دمنهور

أعلن طلائع الجيش تعاقده تعاقد مع جلال الشرقاوي مهاجم فريق دمنهور.

جلال الشرقاوي

النادي : ألعاب دمنهور

طلائع الجيش

وقال محمد سلامة وكيل اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "الشرقاوي تعاقد مع طلائع الجيش لمدة خمس سنوات بعد دفع مقابل مادي لفريق دمنهور".

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وسجل الشرقاوي 13 هدفا مع دمنهور في الموسم المنقضي في دوري الدرجة الثانية على الرغم من هبوط فريق للقسم الثالث.

اللاعب صاحب الـ 27 عاما سيكون أحد أوائل الصفقات التي يتم حسمها من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

وكان الموسم الماضي قد شهد انتقال لاعبا من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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