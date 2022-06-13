طرد راموس.. حكم فرنسي يقود مباراة مصر وكوريا في وجود تقنية الفيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 12:25

كتب : محمود عزت

جيريمي بيجنارد - سيرخيو راموس

يدير الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وتلعب مصر وديًا أمام كوريا الجنوبية، بعد أن خاضت مواجهتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية خلال التوقف الدولي الجاري.

ويعاون بيجنارد مواطنيه: أوريليان درويه، وإيروان فينجان.

بينما يظهر الكوري سيجين بارك كحكم رابع. كما تتواجد تقنية الفيديو ويشرف عليها الثنائي الكوري: هيوك كيم جونج، وجاي تشوي هيون.

وسبق للحكم بيجنارد إشهار بطاقة صفراء هذا الموسم في وجه سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان خلال مواجهة لوريان بالدوري الفرنسي.

وأشهر بيجنارد إجمالًا 10 بطاقات حمراء خلال المباريات التي أدارها هذا الموسم فقط.

وكانت مصر قد فازت على غينيا بهدفٍ نظيف، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

وتُنقَل مباراة مصر وكوريا عبر أون تايم سبورتس بتعليق حاتم بطيشة.

وتُلعَب المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية).

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق القائمة المسافرة لخوض المباراة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

في الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

في الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

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