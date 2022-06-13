الهاني سليمان: نصيحتي لـ مصطفى شوبير أن ينسى تربص الناس به بسبب والده

وجّه الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، رسالة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الذي شارك في انتصار القلعة البيضاء على النادي المصري بالسلوم.

شوبير ظهر بعد غياب وحافظ على نظافة شباكه وساهم في تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 لكأس مصر 2022.

وصرّح الهاني سليمان عبر قناة المحور: "أعرف أن مصطفى حارس مرمى جيد سلوكيًا وفنيًا، لكني لم أتمن أن يخرج ويتحدث".

وأضاف: "هو لا يزال في بداية طريقه وأمام مستقبل كبير، يجب أن يجتهد ويتدرب ويترك الناس تتكلم وتحكم. في بداية المسيرة يجب أن يكون بعيدًا عن التصريحات والإعلام حتى لا ينصب تركيز الجمهور عليه مبكرًا".

وتابع: "دع الناس تتحدث وتقول مصطفى حارس جيد، وهو حارس جيد بالفعل وموهبة كبيرة للغاية وفقًا لما أخبرني به حراس تدربوا معه، كما رأينه في المباريات وظهوره بشكل جيد".

وأردف: "أقول له أن يُخرج من رأسه مسألة الضغوط الواقعة عليه لأنه ابن كابتن شوبير، شرف له ولأي شخص أن يكون والده أحمد شوبير، ذلك شيء لا يعيبه، لك يجب أن يتعامل بصفته ناشئ في النادي ولا علاقة له بأحد".

وأوضح: "لا أقصد أن ينسى والده، لكن أن ينسى بشأن من يتربصون له بسبب والده".

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وكان مصطفى شوبير قد صرح بعد مباراة المصري بالسلوم: "طبيعي أن يحدث هذا الربط في وجود اسم كبير مثل أحمد شوبير الذي أتشرف بكونه والدي. لن أذهب لكل شخص وأطالبه بأن يشاهد وألا يقول هذا الكلام. أحصل على الفرص وحين ألعب جيدا سيرى الناس ذلك".

وعن حفاظه على نظافة شباكه وحالة التربص المحتملة إن تلقى هدفا قال: "لو فزنا 2-1 أو 4-1 سيتحدث الناس عن ذلك. لا يهم كم سنسجل المهم كم سنستقبل. لا يوجد حارس في العالم لا يتلقى الأهداف، ولكن هذا عملنا كحراس ونحن نحاول، من الوارد أن يكون التوفيق حاضرا ومن الوارد أن يغيب".

واستكمل "على سبيل المثال تيبو كورتوا أفضل حارس في العالم. بدايته مع ريال مدريد لم تكن جيدة ولكنه واصل العمل ووجد الدعم أمام الانتقادات، كما يحدث معي في منظومة الأهلي. الآن أصبح هذا الحارس 99% من فوز ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال".

وواصل "أشاهد نفسي مرة أخرى مع مدرب الحراس ميشيل يانكون لأعرف أخطائي وأفعل ما يمكنني فعله للتحسن".

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وتحوّل الهاني سليمان للحديث عن منتخب مصر ودافع عن المدير الفني إيهاب جلال.

وقال سليمان: "هناك مواقف يجب أن تشهد دعمًا ووقفًا من كافة أفراد أسرة كرة القدم".

واعترف: "حزنت لعدم انضمامي للمنتخب لأني رأيت نفسي بصورة جيدة في الفترة الماضية وكنت أنتظر انضمامي".

استدرك: "لكني أحترم تمامًا وجهة نظر الجهاز الفني، تلك اختياراتهم وسأواصل الاجتهاد بقوة، وسأتواجد في أي وقت تُوجه لي فيه الدعوة، ولو لم أتواجد ليس هناك أي مشكلة كذلك".

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وانضم إلى منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري الرباعي محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

وخاض الهاني سليمان 20 مباراة مع سموحة هذا الموسم، اهتزت خلالها شباكه 25 مرة، وخرج بشباك نظيفة في 7 مناسبات.

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