كاسيميرو: سيتم تذكرنا أنا ومودريتش وكروس لسنوات عديدة.. وأنشيلوتي مهووس بـ ريال مدريد

أوضح كاسيميرو لاعب وسط ميدان ريال مدريد أن لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022 كان الأفضل ضمن الألقاب الخمسة التي حققها النادي في العقد الأخير.

كاسيميرو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال كاسيميرو في حوار مع صحيفة "أس" الإسبانية: "اللقب الرابع عشر في باريس سيبقى في الأذهان مدى الحياة، إنها أروع قصة في دوري الأبطال على الإطلاق".

وأضاف "ريال مدريد لا يموت أبدا، تعلم أن حمل هذا الشعار يقودك نحو المستحيل".

وعن ثلاثية الوسط التي يتشاركها مع لوكا مودريتش وتوني كروس، قال: ""فلورنتينو بيريز يدعونا التينور الثلاثة (فرقة موسيقية احتلت أوروبا غنائيا في التسعينيات وأوائل الألفية)".

وتابع "نحن الثلاثي اكتسبنا حق أن يتم تذكرنا لأعوام عديدة".

وتطرق كاسيميرو للحديث عن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي، قائلا: "أنشيلوتي قدوة في كل شيء، إنه يستحق كل خير يحدث له. لديه هوس غير محدود لمدريد".

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

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