مران الزمالك - انتظام شيكابالا وأيمن حفني.. وبرنامج تأهيلي للثلاثي

الخميس، 09 يونيو 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني في مران الزمالك اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وعقدا جلسة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وواصل الثلاثي حازم إمام ومحمد أوناجم وحمزة المثلوثي تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، استعدادا لمباراة الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

وشارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخمي، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية بناء على قرار فيريرا لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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وشارك صانع ألعاب الفريق في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية خلال مران اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة.

وشارك شيكابالا بصورة طبيعية خلال مران اليوم في جميع الفقرات مع باقي زملائه لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خاص في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة، عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال المباريات السابقة.

وحرص فيريرا على عقد جلسة خاصة مع شيكابالا وحفني لاعبي الفريق، وطالبهما بتنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية خلال الفقرة الفنية التي خاضها لاعبو الفريق، وحرص على خوض تدريبات خاصة من خلال التسديد من مسافات قصيرة وبعيدة على المرمى

وخاض حازم إمام ومحمد أوناجم تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يشارك إمام وأوناجم في التدريبات الجماعية بقرار من فيريرا، نظرا لعدم جاهزيتهما.

يجري الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة فحوصات بشكل مستمر للثنائي للاطمئنان على حالتيهما في ظل تعرضهما للإصابة خلال اللقاء الودي الأخير أمام المصرية للاتصالات.

ويعاني حازم إمام من إصابة عبارة عن شد خفيف، بينما محمد أوناجم يعاني من كدمة في القدم.

وواصل التونسي حمزة المثلوثي البرنامج التأهيلي الموضوع له من فيريرا، وخاض جانبا من التدريبات التأهيلية بملعب النادي، تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ثم استكمل باقي برنامجه التأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم.

وعقد فيريرا أيضا جلسة مطولة مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، قبل انطلاق مران اليوم، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وتطرق فيريرا للتشاور مع معاونيه بشأن البرنامج التدريبي الذي سيقوم اللاعبون بتنفيذه خلال مران اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

وخصص فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبين، واستغرقت 15 دقيقة فقط نظرا لارتفاع درجة الحرارة، ركز خلالها التدريبات الخاصة بعلاج الإرهاق البدني، وتنشيط وتقوية العضلات.

وتولي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة التأهيلية للاعبي الزمالك.

وقسم البرتغالي لاعبي الفريق إلى مجموعتين وذلك من أجل خوض فقرة فنية خاصة على هامش المران، وركز فيريرا خلال هذه الفقرة على جمل فنية خاصة بخطة اللعب، استعدادا للمواجهة المقبلة، وكذلك تحركات وأدوار بعض اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

كما حرص فيريرا على الحديث مع أكثر من لاعب من أجل توجيه تعليمات خاصة لتنفيذها.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة أقيمت بطول الملعب على الجمل الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران اليوم

كما شهدت التقسيمة التي خاضها لاعبو الزمالك تألق كل من: أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم أوباما وعمر السعيد ومحمد عبد الغني، بجانب حارس المرمى محمد عواد.

وظهر اللاعبون الشباب بالفريق بصورة مميزة خلال التقسيمة وأبرزهم يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد.

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