تشكيل منتخب مصر - أبو جبل يحرس المرمى.. ومحمود علاء أساسي أمام إثيوبيا

يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر رغم عودة محمد الشناوي، فيما يبدأ محمود علاء أمام إثيوبيا كأساسي بالدفاع لأول مرة منذ مباراة جزر القمر يوم 18 نوفمبر 2019.

وفي ثاني مباريات إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أجرى ثلاثة تبديلات على تشكيل المباراة الأولى فبعد الدفع بمحمود علاء بدلا من ياسر إبراهيم، بدأ مصطفى محمد كأساسي في ظل غياب محمد صلاح للإصابة، وبدأ محمد مجدي "أفشة" بدلا من حمدي فتحي.

ويغيب كل من محمد صلاح ومحمد النني عن رحلة مالاوي بسبب الإصابة.

واستمر أبو جبل في حراسة المرمى رغم عودة الشناوي من الإصابة بفيروس كورونا.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا بعد قليل في مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور.

أمامهما: أحمد سيد زيزو - محمد مجدي "أفشة" - عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد عاطف وأحمد رفعت وباهر المحمدي وإبراهيم عادل وكريم حافظ ومحمد إبراهيم ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد.

فيما خرج من القائمة كل من أحمد حمدي ومحمود جاد وحمدي فتحي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز منتخب مصر في مباراته الافتتاحية على غينيا بهدف دون مقابل، بينما خسر منتخب إثيوبيا من مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد.





































































































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