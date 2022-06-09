تقرير: حكم قضائي بحبس رابح ماجر

الخميس، 09 يونيو 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

رابح ماجر

يواجه رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية خطر الحبس لمدة 6 أشهر وفقا لصحيفة "النهار".

وأصدرت محكمة جنح سيدي أمحمد بحسب الصحيفة الجزائرية حكما بحبس رابح ماجر وأحد شركائه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة جاءت بتهم تتعلق باستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية كان يملكها رابح ماجر في وقت سابق.

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وأضافت أن ماجر حصل على حكم بالبراءة في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال الصفة.

ماجر يعد أحد أساطير الكرة الإفريقية والعربية، إذ كان أول لاعب عربي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحقق ماجر لقب دوري أبطال أوروبا عام 1987بعدما قاد بورتو البرتغالي للفوز على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفا تاريخيا في النهائي.

رابح ماجر دوري أبطال أوروبا منتخب الجزائر
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