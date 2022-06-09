دانجوما: فياريال لم يبلغني باهتمام ليفربول بضمي.. وهذا ما أثار الجدل

تحدث الهولندي أرنو دانجوما مهاجم فياريال عن الشائعات التي تشير إلى رغبة ليفربول في ضمه.

وقال دانجوما في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "حين سألوني في لقاء تليفزيوني عما إذا كنت سمعت عن رغبة ليفربول في ضمي قلت نعم".

وأردف "قلت نعم لأنني علمت بهذا الاهتمام من وسائل الإعلام، ومنذ هذا التصريح لم يتوقف هاتفي عن الرنين".

وتابع "لم أقل إن ليفربول يهتم بضمي. فالنادي لم يبلغني بأي شيء وأنا استمتع كثيرا باللعب في صفوف فياريال".

المهاجم الهولندي تألق مع فياريال في الموسم المنصرم، إذ سجل 16 هدفا في 34 مباراة.

في أبريل الماضي، أصبح دانجوما الهداف التاريخي لـ فياريال في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف متخطيا جوزيبي روسي (5 أهداف) بعدما هز شباك بايرن ميونيخ في ربع نهائي المسابقة.

ويبحث ليفربول عن من يعوض رحيل ساديو ماني المحتمل هذا الصيف.

أبرز الأسماء المرشحة هو داروين نونيز مهاجم بنفيكا (التفاصيل).

وكشفت جريدة بيلد آخر مستجدات تفاوض بايرن ميونيخ وليفربول حول النجم السنغالي ساديو ماني.

وتربط الكثير من التقارير اقتراب ماني من الانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وأوضحت بيلد أن حسن صالح حميديتش مدير بايرن يخطط للسفر إلى إنجلترا هذا الأسبوع للقاء مسؤولي ليفربول من أجل التفاوض على صفقة ماني.

حميديتش كان على اتصال مكثف مع جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول خلال الأيام القليلة الماضية، حسب التقرير.

ووعدت إدارة ليفربول ماني بأن النادي لن يقف في طريقه. بعدما أبلغ وكيل اللاعب بورن بيزيمر النادي برغبة موكله في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وأفاد التقرير بأن كل الأطراف تريد انفصالا وديا دون مشاكل.

ويعتمد مسؤولو بايرن على تقدير ليفربول لدورهم أثناء صفقة انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول قبل عامين مقابل 25 مليون يورو بعد مفاوضات سلسة وسريعة.

بايرن ميونيخ على استعداد لتحسين عرضه المالي. لكن ليفربول يدرك أن بايرن في وضع جيد لأن النادي البافاري اتفق بالفعل مع ماني على صفقة مدتها 3 سنوات.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن عدم وجود مشكلة في الاتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ ولكن لا يوجد اتفاق بين الناديين بشأن رسوم الصفقة حتى الآن.

وأوضح رومانو أن ماني مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن الشروط الشخصية ولا توجد أي مشكلة في تلك النقطة.

وأشار إلى أن ليفربول لم يوافق حتى الآن بشأن العرض المقدم من بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين الناديين في الأيام المقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن رفض ليفربول العرض المقدم من بايرن ميونيخ وقيمته 21 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وتشمل المكافآت على سبيل المثال تحقيق بايرن ميونيخ للقب دوري أبطال أوروبا أو الأهداف التي يسجلها ماني.

وألمح ماني قبل أيام إلى إمكانية رحيله من ليفربول، بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وتحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

فقد قال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وعاد ماني ليوضح تصريحاته الأخيرة قائلا "إنه كان يمزح فقط".

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على صعيد المنتخب توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون وتأهل إلى كأس العالم.

ولعب ماني 51 مباراة مع ليفربول الموسم المنقضي في مختلف المسابقات وساهم في 28 هدفا.

ونجح ماني في تسجيل 23 هدفا بينما صنع 5 آخرين.

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