تقرير: يوفنتوس يدخل صفقة تبادلية مع أتليتكو مدريد من أجل موراتا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس

دخل نادي يوفنتوس محادثات مع نظيره أتلتيكو مدريد بخصوص صفقة تبادلية محتملة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات ألفارو موراتا من أتليتكو مدريد في صفقة تبادلية بمشاركة الإيطالي مويس كين.

وانضم موراتا إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين بقيمة 20 مليون يورو يتضمنه خيار شراء 35 مليون يورو في سبتمبر 2020.

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صاحب الـ29 عاما كان قطعة رئيسية في تشكيل ماسيميليانو أليجري المدير الفني لهذا الموسم لكن في الوقت ذانه ترى إدارة يوفنتوس أن رقم الشراء مبالغ فيه.

وأضافت الصحيفة أن هناك فكرة بالفعل بين يوفنتوس وأتليتيكو بخصوص الصفقة التبادلية لكن حتى الآن لم يعط دييجو سيميوني الضوء الأخضر لهذه الخطوة وهي مجرد فكرة للناديين في الوقت الحالي، لكن يمكن أن تتطور الصيف الجاري.

وشارك موراتا بقميص يوفنتوس الموسم المنقضي في 48 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

فيما شارك مويس كين الذي فعل الفريق بند شرائه حديثا من إيفرتون بقميص البيانكونيري في 42 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

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أتليتكو مدريد ألفارو موراتا يوفنتوس مويس كين
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