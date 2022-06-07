ليفاندوفسكي: أريد خوض تحد جديد في ناد آخر.. وأنا وبايرن لسنا أعداء

يتمنى روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ خوض تحد جديد في نادٍ آخر خلال السنوات المتبقية في مسيرته الكروية.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ وسط رغبة برشلونة في التعاقد معه ولكن النادي الألماني أوضح تمسكه ببقاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2023.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لـ "بيلد" الألمانية: "أمنيتي أن أحظى بفرصة لخوض تحدٍ جديد في نادٍ آخر لبضع سنوات أخرى، بعد هذا الوقت أشعر أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة، أريد التغير عقليا وذهنيا".

وأضاف "حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي من أجل بايرن ميونخ لتلبية توقعات الفريق والجماهير. أنا أقدر مشجعي بايرن، لقد دعموني كثيرا".

وتابع "إذا لم أكن صريحًا بشأن وضعي، لشعرت أنني لم أكن منصفًا للجماهير. أعلم أن هناك الكثير من المشاعر اليوم، لكنني آمل أن يفهموني المشجعين يوما ما".

وأكمل: "لست أنانيًا، أنا أعرف ما كان لدي في بايرن ميونيخ وأقدره كثيرًا، أعرف أيضًا أنني كنت أبذل قصارى جهدي حتى لا أخيب أمل النادي والجماهير على مدى السنوات الثماني الماضية".

وعن كواليس المفاوضات مع إدارة النادي، رد ليفاندوفسكي: "أوضحت ما أشعر به للنادي، وأبلغتهم وقلت علنًا أنني اتخذت قرارًا بعدم تجديد عقدي. لذا دعونا لا نتحدث عن مستقبلي في بايرن ميونيخ بعد الآن. أردت إنهاء التكهنات".

وأردف "قلت منذ البداية أننا يجب أن نبحث عن حل يكون جيدًا لكلا الجانبين، بايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم، وهو ناد يحلم به العديد من اللاعبين الكبار".

وعن المستقبل، رد ليفاندوفسكي: "لا أعرف، لا يزال لدي عقد لمدة عام، لذلك طلبت من النادي الإذن بالمغادرة، أعتقد أنه أفضل حل في هذه الحالة، خاصة وأن النادي لا يزال بإمكانه جني المال من بيعي".

وأتم "أتمنى لبايرن كل التوفيق وليس لدي أدنى شك في أن الإدارة تشعر بنفس الشعور اتجاهي لهذا السبب ما زلت مقتنعًا بأننا سنجد الاتفاق معا، أنا وبايرن لسنا أعداء".

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.