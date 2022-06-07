لا رقم قياسي عربي في كأس العالم 2022.. أستراليا تخطف بطاقة ملحق المونديال من الإمارات

فاز منتخب أستراليا بمباراة الملحق الآسيوي بالفوز على الإمارات بنتيجة 2-1، لينتظر مواجهة بيرو في الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

سجل هدفا أستراليا: جاكسون إيرفين وأجدين هوريتيش، فيما سجل كايو كانيدو هدف الإمارات الوحيد.

بتلك النتيجة اكتفى منتخب الإمارات بمشاركة وحيدة في المونديال جاءت في 1990.

وتوقف عدد المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 عند 4 وهم: قطر – السعودية – المغرب – تونس، كأفضل عدد ممثل للمنتخبات العربية بالتساوي مع نسخة 2018 ودون أن يتخطاه كأفضل رقم عربي في تاريخ المونديال.

ويأمل منتخب أستراليا التفوق في الملحق على بيرو، من أجل المشاركة السادسة في كأس العالم والخامسة على التوالي.

وسيلتقي المنتخب الأسترالي يوم 13 يونيو مع بيرو على ملعب أحمد بن علي في قطر لتحديد المقعد الـ 31 في كأس العالم 2022.

وصف المباراة

ظلت أحداث المباراة هادئة في أول نصف ساعة شابها الحذر ودون أي هجمات مكتملة على مرمى الفريقين.

التهديد الأول جاء عن طريق كايو كانيدو الذي توغل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 35.

الشوط الثاني شهد بداية قوية للإمارات، حارب عبد الله توغل للجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وراوغ من ثم أطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس لركنية بقبضة يده في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 53 استغل الأستراليين سلسلة من التمريرات وأرسل مارتن بويل عرضية أرضية أودعها جاكسون إيرفين في الشباك.

رد الإمارات جاء سريعا، عرضية من الجهة اليسرى تابعها كايو في الشباك معلنا التعادل بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

عقب 3 دقائق حاول أرسل بويلي عرضية جديدة من الجهة اليسرى وتابعها كريج جوديون لكن تسديدة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 84 خطف منتخب أستراليا الفوز، تسديدة على الطائر من هوريستش ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للإمارات -مدرب بيراميدز السابق- أجرى 3 تغييرات لتعديل النتيجة بمشاركة عمر عبد الرحمن "عموري" وسيباستيان تيجالي.

لم يتغير الموقف ليطلق الحكم صافرته معلنا تأهل أستراليا للملحق العالمي للمونديال.

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني