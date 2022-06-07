بسبب تحية هتلر.. القبض على 3 مشجعين إنجليز قبل مواجهة ألمانيا

أعلنت شرطة ميونيخ المحلية إلقاء القبض على عدد من مشجعي إنجلترا بسبب أداء التحية النازية قبل مواجهة منتخب ألمانيا.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره إنجلترا على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من مشجعي إنجلترا يغنون "10 قاذفات ألمانية" لتتدخل الشرطة على الفور.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على ثلاثة منهم لأدائهم التحية النازية، فيما تسبب أحد الجماهير في أضرار تقدر بـ 2140 دولارًا، بعد ما أشعل أحد الألعاب النارية في غرفته بأحد الفنادق.

وقال متحدث باسم شرطة ميونيخ في تصريحات نشرتها "ديلي ميل" الإنجليزية: "تم نشر 700 ضابط شرطة للتعامل مع تدفق مشجعي إنجلترا إلى المدينة منذ يوم السبت، وهو عدد أكبر بكثير مما كان سيتم العمل عليه إذا كانت مباراة لـ بايرن ميونيخ".

وبحسب "ديلي ميل" فإنه تم القبض على 4 أشخاص آخرين بسبب وقائع أخرى تتضمن إهانة ضباط شرطة، والتبول في الشارع.

وكان الاتحاد الإنجليزي قبل المباراة أرسل تحذيرا للجماهير من غناء هتافات عنصرية وهددهم من حضور المباريات المستقبلية في الملاعب.

ويتواصل شغب الإنجليز في الملاعب الكروية بعد أحداث نهائي يورو 2020 والذي احتضنه ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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