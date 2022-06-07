التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - رحيم ستيرلينج

يدعم الثنائي إكاي جوندوجان وكيميتش خط وسط منتخب ألمانيا في مواجهة إنجلترا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

بينما بدأ جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتشكيل هجومي بالبدء بكل من هاري كين ورحيم سترلينج وماسون ماونت.

وكان منتخب ألمانيا قد تعادل في الجولة الأولى أمام إيطاليا بهدف لكل منهما.

أخبار متعلقة
بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية على الطريقة الأوروبية.. الاتحاد السعودي يعتمد 30 يونيو بداية عمل قانون اللعب المالي العادل بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

أما إنجلترا فخسرت أمام المجر بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها.

وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنطونيو روديجير - لوكاس كلوسترمان - نيكو شلوتربيك

الوسط: يوناس هوفمان - كيميتش - إكاي جوندوجان - ديفيد روم

الهجوم: موسيالا - توماس مولر - كاي هافرتز

بينما تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - كيران تريبيير

الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - بوياكو ساكا

الهجوم: رحيم سترلينج - هاري كين - ماسون ماونت

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني

دوري الأمم الأوروبية ألمانيا إنجلترا
نرشح لكم
بسبب تحية هتلر.. القبض على 3 مشجعين إنجليز قبل مواجهة ألمانيا مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إنجلترا.. انطلاق المباراة بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق
أخر الأخبار
كرة سلة - الزمالك يعلن تجديد عقد كيجو دقيقة | رياضات أخرى
بسبب تحية هتلر.. القبض على 3 مشجعين إنجليز قبل مواجهة ألمانيا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إنجلترا.. انطلاق المباراة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي ساعة | الكرة المصرية
مباشر ملحق المونديال - الإمارات (0) (0) أستراليا.. محاولة جديدة ساعة | آسيا
بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير