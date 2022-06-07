التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا

يدعم الثنائي إكاي جوندوجان وكيميتش خط وسط منتخب ألمانيا في مواجهة إنجلترا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

بينما بدأ جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتشكيل هجومي بالبدء بكل من هاري كين ورحيم سترلينج وماسون ماونت.

وكان منتخب ألمانيا قد تعادل في الجولة الأولى أمام إيطاليا بهدف لكل منهما.

أما إنجلترا فخسرت أمام المجر بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها.

وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنطونيو روديجير - لوكاس كلوسترمان - نيكو شلوتربيك

الوسط: يوناس هوفمان - كيميتش - إكاي جوندوجان - ديفيد روم

الهجوم: موسيالا - توماس مولر - كاي هافرتز

بينما تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - كيران تريبيير

الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - بوياكو ساكا

الهجوم: رحيم سترلينج - هاري كين - ماسون ماونت

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني