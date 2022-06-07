النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 20:05

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب مع عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف

كشفت صحيفة النهار أونلاين الجزائرية عن اقتراب أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري من الأهلي المصري.

وكان عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف في زيارة للنادي الأهلي واجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وأشار النادي الأهلي إلى أن زيارة سرار ودية في إطار توطيد العلاقات بين الناديين.

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ومن جانبها كشفت صحيفة النهار أونلاين وفقا لمصادرها عن قرب انتقال قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف من الأهلي في الصيف الحالي.

وأوضح التقرير إلى أن زيارة رئيس وفاق سطيف إلى الأهلي بمقر النادي المصري هي زيارة مجاملة.

وأشار التقرير وفقا لمصادره إلى أن اللقاء جاء من أجل التفاوض حول صفقة انتقال قندوسي.

وارتبط اسم قندوسي بأندية الدوري المصري قبل أن يصرح سرار وقتها أن اللاعب ليس للبيع.

وكان الأهلي قد واجه وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الأهلي الشكر إلى الفريق الجزائري عقب مباراة الإياب بسبب الاهتمام ببعثة الأهلي وكرم الضيافة.

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