بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن انتقال ليونيل ميسي إلى الفريق الفرنسي لم يستغرق سوى ثلاثة أيام فقط.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الصيف الماضي بعدما فشل تجديد تعاقده مع برشلونة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لـ Esport3: "حدث كل هذا بسرعة، استغرق الأمر ثلاثة أيام فقط".

أخبار متعلقة
"لا سكالونيتا" تزداد ثقة.. "ميجا" ميسي يدهس إستونيا وديا ميسي ومورينيو سويا؟ تقارير: سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الاستثنائي ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بـ كأس العالم بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية

وأضاف "نقل جميع أفراد عائلته وأطفاله، مر ميسي بأوقات لم تكن سهلة، كان عليه التكيف مع زملائه في الفريق لكنه سرعان ما حظى باعجاب واحترام الجميع".

وتطرق للحديث عن مستقبله مع الفريق، قائلا: "هناك دائما الكثير من الشائعات، لقد تم إقالتي بالفعل عدة مرات كل أسبوع، لا يزال يتبقى عاما في عقدي وأنا مستمر".

وتابع "من أجل الوصول إلى ناد مثل باريس سان جيرمان، يجب أن تكون مدربًا رائعًا، وبعد التواجد هناك لمدة عام ونصف، أعتقد أنا من الأفضل".

وبالحديث عن كيليان مبابي وقراره بالبقاء في النادي، رد الأرجنتيني: "أنه كان واضحا دائما، وكان بالفعل لم يتخذ قرارا في أي وقت، ثم قبل أسبوع من الإعلان وافق على التجديد".

واختتم بالحديث عن موسم الفريق: "على مدار الأشهر السبعة الأولى لي، استغرق الأمر وقتًا لإيجاد التوازن الصحيح، المباراة ضد ريال مدريد هي اللحظة التي عثر الفريق على نفسه".

وودع باريس سان جيرمان منافسات دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي من دور الـ16 على يد ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأنهى باريس سان جيرمان موسمه متوجا بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد غياب موسم وحيد.

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشتينو
نرشح لكم
التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده رومانو: ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش غدا كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق أسينسيو يلمح لإمكانية الرحيل من ريال مدريد شالكه يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا 55 ثاتيه | الكرة الأوروبية
النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي 12 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر ملحق المونديال - الإمارات (0) (0) أستراليا.. بداية اللقاء 25 دقيقة | آسيا
بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا 36 دقيقة | الكرة المصرية
آس: دي ماريا بديل رافينيا في برشلونة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا ساعة | الكرة المصرية
بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير