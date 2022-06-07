بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن انتقال ليونيل ميسي إلى الفريق الفرنسي لم يستغرق سوى ثلاثة أيام فقط.

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وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع الصيف الماضي بعدما فشل تجديد تعاقده مع برشلونة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لـ Esport3: "حدث كل هذا بسرعة، استغرق الأمر ثلاثة أيام فقط".

وأضاف "نقل جميع أفراد عائلته وأطفاله، مر ميسي بأوقات لم تكن سهلة، كان عليه التكيف مع زملائه في الفريق لكنه سرعان ما حظى باعجاب واحترام الجميع".

وتطرق للحديث عن مستقبله مع الفريق، قائلا: "هناك دائما الكثير من الشائعات، لقد تم إقالتي بالفعل عدة مرات كل أسبوع، لا يزال يتبقى عاما في عقدي وأنا مستمر".

وتابع "من أجل الوصول إلى ناد مثل باريس سان جيرمان، يجب أن تكون مدربًا رائعًا، وبعد التواجد هناك لمدة عام ونصف، أعتقد أنا من الأفضل".

وبالحديث عن كيليان مبابي وقراره بالبقاء في النادي، رد الأرجنتيني: "أنه كان واضحا دائما، وكان بالفعل لم يتخذ قرارا في أي وقت، ثم قبل أسبوع من الإعلان وافق على التجديد".

واختتم بالحديث عن موسم الفريق: "على مدار الأشهر السبعة الأولى لي، استغرق الأمر وقتًا لإيجاد التوازن الصحيح، المباراة ضد ريال مدريد هي اللحظة التي عثر الفريق على نفسه".

وودع باريس سان جيرمان منافسات دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي من دور الـ16 على يد ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأنهى باريس سان جيرمان موسمه متوجا بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد غياب موسم وحيد.

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