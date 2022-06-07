زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا

فتح نادي زد باب الاختبارات للبراعم والناشئين وجعل التسجيل إلكترونيا.

وتنطلق الاختبارات السنوية لنادي زد إف سي، يوم 20 يونيو الجاري، لاختيار أفضل العناصر من البراعم والناشئين من مختلف المحافظات لتنضم لفرق الناشئين بالنادي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية نادي زد إف سي التي تهدف لإمتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئين في مصر، وتوفير أفضل المدربين محليا والإستعانة بالتجارب الأوروبية الناجحة لتطوير مستوى اللاعبين الصغار بما يؤهلهم للإحتراف الخارجي في كبرى الدوريات العالمية.

وفي إطار رؤيته للإستعانة بأحدث تكنولوجيا، يطبق نادي زد إف سي- لأول مرة في مصر- امكانية التسجيل للاختبارات السنوية للناشئين إلكترونيا من خلال منصة ZED Talents، على ان تنتهي هذه المرحلة يوم 18 يونيو الجاري.

ويتم ذلك عن طريق تسجيل بيانات المتقدم وسداد قيمة الاشتراك عبر المنصة للحصول على رموز QR الخاصة بكل متقدم، وبعدها سيتم إرسال رسالة للمتقدم للحضور للنادي للبدء بمرحلة الاختبارات الفعلية أمام لجنة الحكام والمدربين على أرض الواقع.

وقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد إف سي "النادي يفتح باب الاختبارات السنوية للناشئين والبراعم من مواليد 2005-2014 بداية من يوم 20 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو المقبل لاختيار أفضل العناصر لتدعيم فرق الناشئين بـ"زد اف سي" لمواصلة مسيرة تحقيق نتائج إيجابية بالبطولات المحلية والعالمية".

وأضاف "تطوير مستوى اللاعبين بالاستعانة بخبرات محلية وأجنبية من خبراء بنادي بوروسيا دورتموند لتأهيلهم للاحتراف الخارجي".

ومن المقرر أن يشرف على الاختبارات الخاصة بنادي زد اف سي، أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادى زد إف سي، علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، الكابتن هشام حنفي رئيس أكاديمية زد لكرة القدم، وطاقم تدريب من نادي بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى مشاركة وحضور سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي،وأساطير كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة الفني من بينهم أحمد حسام ميدو، ومحمد زيدان ، وأحمد حسن، ومحمد فضل.

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