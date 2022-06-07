زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

زد للناشئين

فتح نادي زد باب الاختبارات للبراعم والناشئين وجعل التسجيل إلكترونيا.

وتنطلق الاختبارات السنوية لنادي زد إف سي، يوم 20 يونيو الجاري، لاختيار أفضل العناصر من البراعم والناشئين من مختلف المحافظات لتنضم لفرق الناشئين بالنادي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية نادي زد إف سي التي تهدف لإمتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئين في مصر، وتوفير أفضل المدربين محليا والإستعانة بالتجارب الأوروبية الناجحة لتطوير مستوى اللاعبين الصغار بما يؤهلهم للإحتراف الخارجي في كبرى الدوريات العالمية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يتولى قيادة زد الدرجة الثانية - هزيمة الداخلية الخامسة.. زد يزيد أوجاع بورفؤاد "زد" يطلق أوّل منصة رقمية لاكتشاف المواهب نتائج إيجابية لـ شباب زد في بطولة كأس دبي للقارات.. ومواجهة منتظرة في نصف النهائي

وفي إطار رؤيته للإستعانة بأحدث تكنولوجيا، يطبق نادي زد إف سي- لأول مرة في مصر- امكانية التسجيل للاختبارات السنوية للناشئين إلكترونيا من خلال منصة ZED Talents، على ان تنتهي هذه المرحلة يوم 18 يونيو الجاري.

ويتم ذلك عن طريق تسجيل بيانات المتقدم وسداد قيمة الاشتراك عبر المنصة للحصول على رموز QR الخاصة بكل متقدم، وبعدها سيتم إرسال رسالة للمتقدم للحضور للنادي للبدء بمرحلة الاختبارات الفعلية أمام لجنة الحكام والمدربين على أرض الواقع.

وقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد إف سي "النادي يفتح باب الاختبارات السنوية للناشئين والبراعم من مواليد 2005-2014 بداية من يوم 20 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو المقبل لاختيار أفضل العناصر لتدعيم فرق الناشئين بـ"زد اف سي" لمواصلة مسيرة تحقيق نتائج إيجابية بالبطولات المحلية والعالمية".

وأضاف "تطوير مستوى اللاعبين بالاستعانة بخبرات محلية وأجنبية من خبراء بنادي بوروسيا دورتموند لتأهيلهم للاحتراف الخارجي".

ومن المقرر أن يشرف على الاختبارات الخاصة بنادي زد اف سي، أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادى زد إف سي، علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، الكابتن هشام حنفي رئيس أكاديمية زد لكرة القدم، وطاقم تدريب من نادي بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى مشاركة وحضور سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي،وأساطير كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة الفني من بينهم أحمد حسام ميدو، ومحمد زيدان ، وأحمد حسن، ومحمد فضل.

اقرأ أيضا

موعد عودة بدر بانون للمباريات

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمر ناري

الزمالك يحسم موقف مدرب اليد

اجتماع بين الخطيب وموسيماني

نادي زد
نرشح لكم
النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا خبر في الجول - بانون يعود لـ الأهلي أمام إيسترن كومباني رئيس وفاق سطيف: الأهلي فخر الأمة العربية.. ونسعى للاستفادة من خبراته الإدارية والرياضية الخطيب يستقبل رئيس وفاق سطيف ويهديه قميص الشناوي التشكيل - محمد محمود وكوكا أساسيان مع الأهلي أمام الدفاع الجوي ملف - مقاطعة الرابطة ومهند لاشين وأنس أسامة.. كل تصريحات مرتضى في مؤتمر ناري مرتضى يكشف حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي
أخر الأخبار
كرة سلة - الزمالك يعلن تجديد عقد كيجو 34 دقيقة | رياضات أخرى
بسبب تحية هتلر.. القبض على 3 مشجعين إنجليز قبل مواجهة ألمانيا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إنجلترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - كيميتش وجوندوجان يدعمان وسط ألمانيا.. وكين يقود هجوم إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
النهار الجزائرية: زيارة رئيس وفاق سطيف لـ الأهلي للتفاوض حول صفقة قندوسي ساعة | الكرة المصرية
مباشر ملحق المونديال - الإمارات (1) (2) أستراليا.. هدف مباغت ساعة | آسيا
بوكيتينو: ميسي انتقل لـ باريس في 3 أيام فقط.. وأنا مستمر مع الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
زد يفتح باب الاختبارات للناشئين والتسجيل إلكترونيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 3 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 4 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير