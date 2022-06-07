الأهلي يهزم الدفاع الجوي بخماسية وديا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

تغلب الأهلي على فريق قوات الدفاع الجوي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط المحلي عقب التوقف الدولي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بالمباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، وشارك بها عدد كبير من لاعبي الفريق.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني.

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واحتسبت ركلة جزاء ضد علي لطفي حارس مرمى الأهلي في الشوط الأول بعد خطأ في تقدير الكرة وعرقلة مهاجم الدفاع الجوي.

ونجح علي لطفي في التصدي لركلة الجزاء للحفاظ على شباكه بدون أهداف.

وافتتح زياد طارق التسجيل للأهلي بهدف أول قبل أن يضيف كريم فؤاد الهدف الثاني برأسية.

ونجح حسام حسن مهاجم الفريق في تسجيل الهدف الثالث برأسية متقنة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نجح حسام حسن مجددا في تسجيل الهدف الرابع للأهلي والثاني له في المباراة.

وقبل دقائق من نهاية المباراة نجح محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي الشاب من تسجيل الهدف الخامس بتسديدة من يسار منطقة الجزاء.

ويلعب الأهلي أمام المصري بالسلوم في دور الـ32 من النسخة الحالية لكأس مصر.

بينما يعود الأهلي إلى مباريات الدوري يوم 15 من الشهر الجاري بخوض المباراة المؤجلة أمام إيسترن كومباني.

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