بوجبا بعد الرحيل عن يونايتد: أبحث عن السعادة في خطوتي المقبلة

كشف الفرنسي بول بوجبا عن ما يدور في ذهنه بشأن اختيار وجهته المقبلة عقب نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد.

بوجبا انفصل رسميا عن مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده هذا الصيف وخضع النجم للجزء الأول من الكشف الطبي مع يوفنتوس، حسب جريدة كوريري ديللو سبورت الإيطالية.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أحتاج إلى الاستمتاع بما أقوم به لأن بخلاف ذلك لا يمكنني تقديم أداء جيد".

وأضاف "من الجيد دائما أن تشعر أن العمل الذي تقوم به موضع تقدير لأنك تقوم بعمل جيد وأن الناس سعداء بما تقدمه."

وربطت الصحيفة البريطانية بين تصريحات بوجبا وبين تصريحات مواطنه بارتيس إيفرا لاعب يونايتد السابق الذي قال فيها: "بول لا يشعر بالحب في يونايتد. اللاعبون السابقون يكرهونه.

وأوضح "بعض المعجبين لا يحبون أسلوب حياته لذلك يكرهونه. أنا لا أدافع عنه لمجرد أنه مثل أخي الصغير، لكن الناس يقسوون عليه".

بوجبا تحدث عن حطوته المقبلة قائلا: "أريد فقط الأفضل بالنسبة لي. أنا أفكر وأحصل على الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار، أريد أن ألعب كرة القدم، وأن أستمتع بما أقوم به دائما"

وواصل "أحب التحدث إلى الناس وأن أكون قائدا، ولكن حتى القائد يحتاج أحيانا إلى تشجيع زملائه في الفريق. أعتقد أن الناس من حولك يحدثون فرقا كبيرا لأنهم يشجعونك أو يمكنهم إسقاطك".

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوجبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016 ويدخل باريس سان جيرمان في منافسة لضم اللاعب.

النجم الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

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