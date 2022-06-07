سيرجي روبرتو وافق أخيرا على شروط برشلونة لتجديد تعاقده

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو لاعب برشلونة

اتفق سيرجي روبرتو مع ناديه برشلونة على شروط التجديد ليستمر مشواره مع الفريق الكتالوني.

وانتهى تعاقد اللاعب الإسباني بنهاية الموسم المنقضي وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي فريق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن توصل برشلونة لاتفاق مع سيرجي روبرتو بشأن التجديد.

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وأوضح رومانو أن روبرتو سيوقع على صفقة جديدة مع برشلونة هذا الأسبوع بعد أن وافق أخيرا على شروط برشلونة.

ويأتي تعاقد برشلونة مع سيرجي روبرتو لمدة موسم واحد أي ينتهي تعاقده في صيف 2023.

وأشار رومانو إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد وافق بالفعل على قرار التجديد لسيرجي روبرتو.

وشارك سيرجي روبيترو مع برشلونة في الموسم في 12 مباراة وتمكن خلاله من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

وعاني اللاعب صاحب الـ 30 عاما من إصابة أبعدته عن الملاعب من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت مشاركته الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فايكانو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

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