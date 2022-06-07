كوناتي: تلقيت خبر استدعائي لـ فرنسا على قارب في اليونان.. وأنا جندي من أجل الفريق

تفاجئ إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ومنتخب فرنسا باستدعاءه لمعسكر الديوك الأخير، مشددا على أنه جندي سيخدم الفريق في أي وقت.

وانضم إبراهيما كوناتي لمعسكر منتخب فرنسا بعد إصابة رافائيل فاران أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال كوناتي في مؤتمر صحفي: "كنت على متن قارب مع بعض الأصدقاء في اليونان. كنا نمرح ونضحك. رأيت مكالمتين فائتتين وقررت معاودة الاتصال لأنني لم أكن أعرف الرقم".

وأضاف "سمعت النبأ وتفاجئت لمدة 5 دقائق بينما كان أصدقائي يرقصون حولي. عندما ظهر الأمر في وسائل الإعلام كان مصدر فخر كبير لي ولعائلتي. كنت سعيدا جدا".

وتابع "لقد تم الترحيب بي بشكل جيد في الفريق. هناك الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم بالفعل منذ وقتي في باريس أو في سوشو في فرق الشباب".

وواصل "كان من الصعب قليلا العودة بعد دوري الأبطال، حتى لو كان لدي القليل من الإيقاع. ليس لدي الخيار فيما إذا كنت مستعدا أم لا. إذا كان علي اللعب ، فأنا جندي وسأكون هناك من أجل الفريق".

وأتم "أنت تعيش في فرنسا، وتخدم بلدك وهناك ضغط إضافي مقارنة باللعب في ناد في مباراتك الأولى. لكني أحاول الاستعداد لها بأفضل طريقة ممكنة دون التفكير كثيرًا في الأمر. لا أعرف متى ستأتي مباراتي الأولى ولكني أريد الاستعداد جيدا لها".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة النمسا 10 يونيو ثم كرواتيا 13 يونيو في دوري الأمم الأوروبية.

منتخب فرنسا خسر المباراة الأولى أمام الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتعادل مع كرواتيا بهدف لكل منهما في المباراة الثانية.

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