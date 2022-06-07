ليفربول يقترب من ضم بديل ترينت

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم

يقترب ليفربول من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي، حسب جريدة ذا تايمز.

ليفربول نجح في ضم فابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح تقرير ذا تايمز أن ليفربول يسعى لإنهاء إجراءات ضم رامزي هذا الأسبوع في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين جنيه استرليني.

أخبار متعلقة
تقرير: تشيلسي وتوتنام ودورتموند يرغبون في ضم جيسوس بي إن سبورتس: أكثر من 87 مليون مشاهدة لنهائي أبطال أوروبا في الشرق الأوسط بسبب انقطاع الكهرباء.. تأخر انطلاق مباراة النمسا والدنمارك لمدة 90 دقيقة بداية مخيبة في دوري الأمم.. ركلة جزاء تحبط فرنسا أمام كرواتيا

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أبلغ ناديه الاسكتلندي برغبته في الانتقال إلى أنفيلد، حسب التقرير.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد.

وأشار التقرير إلى أن ليدز يونايتد يهتم بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه يفضل الانضمام لليفربول، حسب التقارير.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

طالع أيضا..

رسميا - فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين

موعد مباراة مصر مع إثيوبيا.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم

استدعاء لاعبين لمنتخب مصر

الكشف عن مكان إقامة السوبر المصري

ليفربول ليدز كالفن رامزي
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي وتوتنام ودورتموند يرغبون في ضم جيسوس كريستيانو يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير مانشستر يونايتد كلوب: قررنا تمديد عقد ميلنر لهذه الأسباب ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2023 ذا أثليتك: ميلنر مستمر مع ليفربول لموسم جديد رومانو: اتفاق بين ماني وبايرن ميونيخ.. وسبب تعطل الصفقة إلى الآن تقرير: حال رحيل ماني.. ليفربول ينافس برشلونة على ضم رافينيا تقرير: ستيرلينج يفكر في الرحيل مجانا من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
ليفربول يقترب من ضم بديل ترينت 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد نهاية الموسم.. تعرف على 81 تغييرا فنيا في دوري الدرجة الثانية 38 دقيقة | الدرجة الثانية
تقرير: تشيلسي وتوتنام ودورتموند يرغبون في ضم جيسوس 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس آسيا – فلسطين من أجل إنجاز تاريخي ثالث.. و5 منتخبات عربية في السباق 42 دقيقة | آسيا
بي إن سبورتس: أكثر من 87 مليون مشاهدة لنهائي أبطال أوروبا في الشرق الأوسط 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد أزمة الشوربجي.. اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. إثارة الثانية الأخيرة تقود الرياضي للفوز على بيروت في نهائي لبنان ساعة | كرة سلة
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 2 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 3 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك 4 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية