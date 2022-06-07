ليفربول يقترب من ضم بديل أرنولد

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم

يقترب ليفربول من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي، حسب جريدة ذا تايمز.

ليفربول نجح في ضم فابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح تقرير ذا تايمز أن ليفربول يسعى لإنهاء إجراءات ضم رامزي هذا الأسبوع في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين جنيه استرليني.

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اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أبلغ ناديه الاسكتلندي برغبته في الانتقال إلى أنفيلد، حسب التقرير.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد.

وأشار التقرير إلى أن ليدز يونايتد يهتم بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه يفضل الانضمام لليفربول، حسب التقارير.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

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