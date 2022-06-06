فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

جورفان فييرا المدير الفني الجديد لـ إنبي

شدد جورفان فييرا المدير الفني الجديد لإنبي على سعادته بالعودة للعمل في مصر مرة أخرى، كما شدد على رضاه بمستوى اللاعبين الذين شاهدهم خلال تدريبه الأول مع الفريق.

وأعلن إنبي تعيين البرتغالي جورفان فييرا مدربا للفريق لمدة موسم ونصف.

وقال فييرا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد لأنني عدت إلى مصر وأن أعيش حياتي كما كنت أعيش من قبل وأشعر إنني في وطني وثانيا هذا تحدي جيد لأنني أتيت إلى ناد كبير وإنبي نادي كبير من حيث الهيكلة والإدارة وهناك وقت لنقوم بعمل جيد".

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بالتأكيد أنا أتابع كرة القدم المصري وجميع الفرق حتى الفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية، لدينا لاعبين جيدين واليوم كنت راض خلال التدريب عن المستوى الذي رأيته والمشاهدة من الملعب تختلف عن الشاشة".

"الشراكة بيني وبين إنبي ليست تجارية لدي عقد مع الفريق واقترحوا علي بأن أدعم وأنقل خبرتي لمدربي المراحل السنية المختلفة أنا لن أحصل على أي ميزة مالية من تلك الشراكة أنا مدرب كرة قدم فقط وإذا احتاجني النادي فأنا موجود ومتاح وأتيت لأعمل مع إنبي".

ويستعد إنبي لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ 22 من الدوري المصري في المباراة التي سيقود خلالها فييرا الفريق لأول مرة يوم 18 يونيو المقبل.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

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