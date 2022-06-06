حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن محمد صلاح قائد المنتخب لا يتأخر مطلقا على الفراعنة، موضحا غياب الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه عن مواجهة إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى من التصفيات على حساب غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد..

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح لا يتأخر مطلقا عن منتخب مصر ويعرف قيمته كقائد للمنتخب".

وأضاف "يبث روح التفاؤل دائما في الفريق واللاعبين وله دور معنوي كبير خارج الملعب بعيدا عن قيمته داخل الملعب".

وأعلن الاتحاد المصري غياب محمد صلاح عن مواجهة إثيوبيا بسبب الإصابة.

وتابع "النني وتريزيجيه غير جاهزين بنسبة 100% ومن الصعب تواجدهما مع الفريق أمام إثيوبيا".

وواصل "سيتم تقييم حالة اللاعبين قبل مباراة كوريا ولكنهما لن يسافرا مع المنتخب إلى مالاوي".

وغاب النني عن مباراة مصر وغينيا بسبب الإصابة، بينما تعرض تريزيجيه للإصابة أثانء عمليات الإحماء.

وأردف "الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين في حاجة للدعم في الفترة الحالية، وندرس تعيين مدير منتخب في الفترة المقبلة بعد التشاور مع إيهاب جلال".

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا 9 يونيو الجاري في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 قبل أن يواجه كوريا وديا 14 يونيو.

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