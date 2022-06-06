بداية مخيبة في دوري الأمم.. ركلة جزاء تحبط فرنسا أمام كرواتيا

تعادل منتخب كرواتيا مع ضيفه منتخب فرنسا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول).

سجل أدريون رابيو هدف فرنسا في الدقيقة 52، وتعادل البديل أندري كراماريتش في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

النتيجة تركت الديوك بأول نقطة بعد الخسارة أمام الدنمارك في الجولة الأولى 2-1، بينما نال منتخب كرواتيا نقطته الأولى أيضا بعد خسارته أمام النمسا 3-0.

ويلعب منتخبي النمسا والدنمارك معا، في المباراة التي تأخرت انطلاقتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

هدف ملغي

حاول لوفرو ماير في الدقيقة 7 بتسديدة كرواتية بعد تمريرة لوكا مودريتش ولكنها مرت بجوار القائم.

تلاه أنتي بوديمير في الدقيقة 18 بتسديدة تصدى لها مايك مينيان حارس مرمى ميلان.

وسجل الديوك هدفا في الدقيقة 31 بواسطة كريستوفر نكونكو ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 39 حاول موسى ديابي بكرة خطيرة تصدى لها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وهدف شرعي

سجل أدريون رابيو هدف فرنسا في الدقيقة 52 بعد تمريرة من وسام بن يدر.

وفي الدقيقة 62 أجرى ديدييه ديشان مدرب فرنسا تبديلين بنزول أنطوان جريزمان وبوباكار كامارا بدلا من بن يدر وأوريلين تشاوميني.

على الناحية الأخرى دفع زلاتكو داليتش بالثنائي ماريو باساليتش وميسلاف أورسيتش بدلا من لوفرو ماير وجوسيب بيركالو في الدقيقة 63، ثم أتبعهما بالمهاجم أندري كراماريتش بدلا من أنتي بوديمير في الدقيقة 69.

وحاول لوكا مودريتش بتسديدة في الدقيقة 71 تصدى لها مينيان من جديد.

لحظات الحسم

آخر تبديلات كرواتيا شهدت دخول لوكا سوسيتش ونيكولا فاسيتش بدلا من لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 79، بينما أتى جوناثان كلوس بدلا من موسى ديابي على الجانب الآخر.

وتحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء بأمر تقنية الفيديو، سجل منها كراماريتش هدف التعادل على يسار المرمى.

رغم ذلك كان بمقدور أنطوان جريزمان أن ينتصر للديوك، ولكن لم يتمكن من التسديد في الوقت المناسب حين كان المرمى خاليا، لتمر كرته طائشة بجوار القائم.

يذكر أن المباراة شهدت عودة ديدييه ديشان مدرب فرنسا، الذي غاب عن مواجهة الدنمارك لظروف وفاة والده.

بذلك فشل منتخب كرواتيا في الفوز على فرنسا في جميع المباريات التسع التي جمعتهما، بواقع 6 هزائم و3 تعادلات.

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