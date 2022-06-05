فيفا يستعد لكأس العالم 2022 بإطلاق حملة بيئية

قبل أشهر قليلة موعد انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، أطلق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حملة بيئية بعنوان "بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض".

وتأتي رسالة إنفانتينو لعالم كرة القدم ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفى به في 5 يونيو.

وقال إنفانتينو في رسالة نشرها موقع فيفا "بصفتي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أطلب من كل شخص يحب كرة القدم ويهتم للبيئة أن يشهر بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض".

وأضاف "سيقوم فيفا بدوره حيث يهدف إلى جعل نهائيات كأس العالم 2022 خالية من الكربون".

وتابع "أطلب منكم جميعا أن ترفعوا البطاقة الخضراء من أجل كوكب الأرض وتسجلوا رسالة قصيرة تخبروننا فيها عما ستقومون به من أجل البيئة لإنقاذ عالمنا، وانشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. لنساهم في هذا المجهود".

وكان فيفا قد أصدر في نوفمبر استراتيجيته الخاصة بالمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) وأكد على التزامه أمام إطار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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