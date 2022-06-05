تقرير: يوفنتوس مستعد للاستبدال من أجل ضم كوليبالي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

أبدى يوفنتوس اهتمامه بضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إذا لم يجدد تعاقده مع ناديه.

وكشفت صحيفة توتوسبورت عن نية يوفنتوس استبدال ميريح ديميرال لاعب الفريق بكوليبالي.

ويجري كوليبالي محادثات مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي من أجل التفاوض على تجديد التعاقد.

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وينتهي تعاقد كوليبالي مع الفريق الإيطالي في صيف 2023، ويحق له التعاقد مع أي ناد في يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن نابولي لم يصل لاتفاق مع اللاعب نظرا لتطلع النادي إلى خفض راتب كوليبالي وعرضهم غير مقنع له حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن كوليبالي إذا لم يجدد مع نابولي فإن يوفنتوس يستعد للدخول في صفقة تبادل محتملة بين الناديين.

ويضع يوفنتوس لاعبه ميريح ديميرال ضمن خطة المبادلة خاصة وأن اللاعب من غير المرجح أن تتم إعارته إلى أتالانتا مجددا.

ويبلغ كوليبالي من العمر 30 عاما وكان قد انضم إلى نابولي في 2014.

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