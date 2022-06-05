تنس - شفيونتيك: لم أصدق نفسي حين رأيت ليفاندوفسكي في المدرجات

شعرت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك بالصدمة حين شاهدت مواطنها روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ في المدرجات لمتابعتها في نهائي بطولة رولان جاروس.

شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم انتصرت على الأمريكية كوكو جوف وحصدت ثاني ألقابها في رولان جاروس (ثاني البطولات الكبرى).

وقالت شفيونتيك في تصريحات لوسائل الإعلام: "شعرت بسعادة غامرة حين رأيت ليفاندوفسكي، إنه نجم النجوم في بولندا لسنوات طويلة".

وأضافت البالغة من العمر 21 عاما "كان من الصعب علي أن أصدق أنه جاء خصيصا لمشاهدتي".

وأكملت شفيونتيك "أتمنى أن يكون قد حظي ببعض المتعة، وأن يعود لمشاهدتي قريبا".

وانتصرت البولندية بسهولة على كوكو جوف بنتيجة 6-1 و 6-3.

وعادلت شفيونتيك سلسلة الانتصارات التي حققتها الأمريكية فينوس ويليامز عام 2000 بفوزها رقم 35 على التوالي وهي السلسلة الأطول من نوعها في الألفية الثالثة.

الرقم القياسي بشكل عام تملكه التشيكوسلوفاكية الأميريكية مارتينا نافراتيلوفا التي حققت 74 انتصارا متتاليا عام 1984.

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