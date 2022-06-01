اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 01:01

كتب : محمد سمير

نور الطيب - اسكواش

واصلت نور الطيب تألقها خلال الفترة الأخيرة وتأهلت إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وتعتبر بطولة الجونة من بطولات (بلاتينوم) أي أنها واحدة من البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 360 ألف دولار.

نور الطيب والتي عادت مؤخرا لممارسة الاسكواش بعد فترة من التوقف بسبب الولادة، تغلبت على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

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ونجحت نور في تحقيق الفوز بنتيجة 11-1، 11-5، 11-3 في مباراة استغرقت 26 دقيقة فقط.

وصعدت نور الطيب إلى نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية على التوالي بعد عودتها لممارسة اللعبة من جديد، وتواجه زميلتها نوران جوهر مساء الخميس.

ونجحت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا في تخطي الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت نصف ساعة.

ولم تجد نوران صعوبة في الفوز على اللاعبة الإنجليزية وحسمت الأشواط بنتيجة 11-4، 11-5، 11-5.

وفي منافسات الرجال أقصى النيوزلاندي بول كول، المصري طارق مؤمن في أطول مباريات اليوم والتي استغرقت 74 دقيقة.

ورغم فوز كول بثلاثة أشواط دون مقابل لكن المباراة ظلت متقاربة حتى النهاية.

وتأهل محمد الشوربجي إلى نصف النهائي بالفوز على فارس الدسوقي بثلاثة أشواط دون مقابل في أول أيام مباريات ربع النهائي.

وحسم الشوربجي المباراة بنتيجة 11-7، 11-7، 11-8 في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

ويواجه الشوربجي اللاعب النيوزلاندي بول كول في تكرار لنصف نهائي بطولة العالم الأخيرة.

وتقام مباريات نصف النهائي على يومين الأربعاء والخميس بينما تختتم بطولة الجونة يوم الجمعة.

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