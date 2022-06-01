إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا

أوضح لورينزو إنسيني لاعب منتخب إيطاليا حقيقة اعتزاله اللعب دوليا عقب انتقاله لصفوف تورنتو الكندي.

وسينضم إنسيني لتورنتو الكندي بعدما انتهى موسمه مع نابولي الإيطالي.

ويستعد منتخب إيطاليا بطل أوروبا للقاء الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مباراة النهائي الأربعاء على ملعب ويمبلي.

وقال إنسيني في المؤتمر الصحفي: "لن اعتزل اللعب دوليا، حتى إذا ذهبت للجزء الآخر من العالم، قلت لمانشيني إنني متاح".

وأضاف "أنا مرتبط بهذا القميص".

وأكمل عن لقاء الأرجنتين واستعادة ذكريات أسطورة نابولي، دييجو أرماندو مارادونا قائلا: "لدي وشم لأنني مشجع كبير لنابولي، آمل أن نحقق اللقب في الملعب الذي حققنا التاريخ عليه".

وأتم "مواجهة الأرجنتين مهمة من أجل البدء من جديد، وإعادة إيطاليا لمكانتها".

وخاض إنسيني 54 مباراة دولية قبل لقاء الأرجنتين وسجل 10 أهداف رفقة الأتزوري.

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