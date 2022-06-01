إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني مع إيطاليا أمام النمسا

أوضح لورينزو إنسيني لاعب منتخب إيطاليا حقيقة اعتزاله اللعب دوليا عقب انتقاله لصفوف تورنتو الكندي.

وسينضم إنسيني لتورنتو الكندي بعدما انتهى موسمه مع نابولي الإيطالي.

ويستعد منتخب إيطاليا بطل أوروبا للقاء الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في مباراة النهائي الأربعاء على ملعب ويمبلي.

أخبار متعلقة
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين تقرير: حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي"

وقال إنسيني في المؤتمر الصحفي: "لن اعتزل اللعب دوليا، حتى إذا ذهبت للجزء الآخر من العالم، قلت لمانشيني إنني متاح".

وأضاف "أنا مرتبط بهذا القميص".

وأكمل عن لقاء الأرجنتين واستعادة ذكريات أسطورة نابولي، دييجو أرماندو مارادونا قائلا: "لدي وشم لأنني مشجع كبير لنابولي، آمل أن نحقق اللقب في الملعب الذي حققنا التاريخ عليه".

وأتم "مواجهة الأرجنتين مهمة من أجل البدء من جديد، وإعادة إيطاليا لمكانتها".

وخاض إنسيني 54 مباراة دولية قبل لقاء الأرجنتين وسجل 10 أهداف رفقة الأتزوري.

اقرأ أيضا:

أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا

مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

المصري الأول في أرسنال

ملك يعرف طريق العودة من الموت

لورينزو إنسيني نابولي منتخب إيطاليا
نرشح لكم
لماذا لم أفز بالكرة الذهبية.. باتو يجيب عن أسئلة شغلت جيلا كاملا الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا" هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا مباراة متكررة وثأر قديم ولقاء بعد غياب طويل.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين تقرير: روما تقبل الموقف.. مخيتاريان سينتقل إلى إنتر رد من لابورتا على رئيس "لا ليجا" بسبب ليفاندوفسكي: تضر بمصالح برشلونة.. وتحب الشهرة
أخر الأخبار
اسكواش - نور الطيب تواصل التألق.. وتأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي الجونة ساعة | رياضات أخرى
لماذا لم أفز بالكرة الذهبية.. باتو يجيب عن أسئلة شغلت جيلا كاملا ساعة | الكرة الأوروبية
إنسيني يرد على إمكانية اعتزاله اللعب دوليا بقميص إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
كالتشيو ميركاتو: الإيطالي الثالث.. جاتوزو يقترب من تدريب فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات ساعة | منتخب مصر
مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا" 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المغربي لـ في الجول: هذا ما قصده فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر.. عانينا من الظلم مثلكم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام