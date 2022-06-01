مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر مع إيهاب جلال

خاض منتخب مصر مرانه مساء يوم الثلاثاء في ملعب الدفاع استعدادا لملاقاة غينيا.

ويواجه منتخب مصر منافسه غينيا يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وشهد المران مشاركة كل من محمد إبراهيم وكريم حافظ بعد انضمامها اليوم لمعسكر المنتخب.

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واشتمل المران على بعض الجمل التكتيكية من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل أن يُختتم بتقسيمة بين اللاعبين.

وتواجد في المران كل من حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتقام المباراة بحضور 40 ألف متفرج.

يذكر أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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